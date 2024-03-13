ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СМИ: палестинские заключенные обвинили израильтян в пытках

14:35
  • среда
  • 13 марта 2024

Они рассказали, что подвергались психологическому и физическому насилию

Палестинские заключенные обвинили израильских военных в пытках. О своих страданиях они рассказали журналистам газеты The Wall Street Journal. По словам палестинцев, во время плена они подвергались физическому и психическому насилию.
Израиль отказался прекращать обстрелы к началу Рамадана

Издание пишет, что заключенных заставляли стоять на коленях по 20 часов в день. Иногда им приходилось делать это со связанными над головой руками. Палестинцы жаловались, что их собирали небольшими группами и полностью раздевали. При этом среди пленных были и женщины. Также им практически не давали спать. На сон отводилось не более 4 часов.

Израильские военные подтвердили 27 смертей палестинцев, которые находились у них в плену.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Войска Израиля
Войска Израиля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.