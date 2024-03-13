СМИ: палестинские заключенные обвинили израильтян в пытках

Они рассказали, что подвергались психологическому и физическому насилию

Палестинские заключенные обвинили израильских военных в пытках. О своих страданиях они рассказали журналистам газеты The Wall Street Journal. По словам палестинцев, во время плена они подвергались физическому и психическому насилию.

Издание пишет, что заключенных заставляли стоять на коленях по 20 часов в день. Иногда им приходилось делать это со связанными над головой руками. Палестинцы жаловались, что их собирали небольшими группами и полностью раздевали. При этом среди пленных были и женщины. Также им практически не давали спать. На сон отводилось не более 4 часов.

Израильские военные подтвердили 27 смертей палестинцев, которые находились у них в плену.

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