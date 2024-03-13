В Белгородской и Курской областях сорвали попытку прорыва ВСУ

Противник потерял до 250 человек

Российские бойцы сорвали попытку Вооруженных сил Украины осуществить прорыв на приграничную территорию в Белгородской и Курской областях. Об этом в среду, 13 марта, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, неприятель потерял в ходе этой неудачной попытки до 250 военнослужащих.

Потери ВСУ в технике составили семь танков, семь боевых машин пехоты Bradley, два бронетранспортера, четыре автомобиля. Ликвидирована гаубица М777 производства США, два орудия Д-20, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и САУ "Нона".

Накануне украинские диверсанты попытались совершить прорыв на российскую территорию, но российские бойцы им помешали. В частности, Росгвардия ликвидировала 30 украинских националистов и два минометных расчета во время попытки прорыва в Белгородскую область в ночь на 12 марта.

Депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев предупредил, что новое контрнаступление украинских войск ждет плачевная участь предыдущей попытки, которая завершилась полным провалом и большими потерями ВСУ.

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