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ЕП принял первый в истории закон по регулированию искусственного интеллекта

15:23
  • среда
  • 13 марта 2024

Документ предусматривает различные риски применения ИИ

Депутаты Европарламента в среду, 13 марта, одобрили первый в мировой практике комплексный закон по регулированию искусственного интеллекта. Об этом рассказала председатель европейского законодательного органа Роберта Метсола.

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Подтвердив, что соответствующий документ одобрен, Метсола заявила, что гордится новаторством Европы, сообщает РИА Новости.

Документ поставит перед специалистами в сфере искусственного интеллекта четкие требования в отношении использования этих технологий. Закон содержит также положения о структурах управления рисками, связанными с ИИ, и регламентирует его применение для биометрической идентификации в реальном времени в публичных местах.

В июле 2023 года Совет Безопасности ООН впервые в истории провел заседание, посвященное искусственному интеллекту. Постоянный представитель Великобритании при всемирной организации Барбара Вудворд подчеркнула, что главная задача — "поощрить многосторонний подход как в управлении огромными возможностями, так и рисками, которые несет ИИ для всех нас".

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что применение искусственного интеллекта остановить невозможно — это очевидно. Президент заявил, что "не склонен соглашаться с теми, кто здесь видит какой-то конец света, видит, что будет другая эпоха в жизни человечества, эра машин, которые будут управлять человеком".

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