ЕП принял первый в истории закон по регулированию искусственного интеллекта

Документ предусматривает различные риски применения ИИ

Депутаты Европарламента в среду, 13 марта, одобрили первый в мировой практике комплексный закон по регулированию искусственного интеллекта. Об этом рассказала председатель европейского законодательного органа Роберта Метсола.

Подтвердив, что соответствующий документ одобрен, Метсола заявила, что гордится новаторством Европы, сообщает РИА Новости.

Документ поставит перед специалистами в сфере искусственного интеллекта четкие требования в отношении использования этих технологий. Закон содержит также положения о структурах управления рисками, связанными с ИИ, и регламентирует его применение для биометрической идентификации в реальном времени в публичных местах.

В июле 2023 года Совет Безопасности ООН впервые в истории провел заседание, посвященное искусственному интеллекту. Постоянный представитель Великобритании при всемирной организации Барбара Вудворд подчеркнула, что главная задача — "поощрить многосторонний подход как в управлении огромными возможностями, так и рисками, которые несет ИИ для всех нас".

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что применение искусственного интеллекта остановить невозможно — это очевидно. Президент заявил, что "не склонен соглашаться с теми, кто здесь видит какой-то конец света, видит, что будет другая эпоха в жизни человечества, эра машин, которые будут управлять человеком".

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