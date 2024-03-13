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Сырский признал, что обстановка на всем протяжении фронта сложная

15:22
  • среда
  • 13 марта 2024

Главком ВСУ не исключил прорыва отдельных участков фронта

Главком ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка практически на всей линии соприкосновения достаточно сложная. Такой вывод он сделал, "поработав в двух бригадах". Об этом и написал на своей странице в соцсети, его слова приводит ТАСС.

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Сырский признал, что российские войска в некоторых местах прорвали линию обороны и вклинились в украинские "боевые порядки". По его словам, основные усилия направлены на населенные пункты Терны, Ивановское, Бердычи, Тоненькое, Вербовое и Работино.

О том, что российские войска ведут наступление заявлял еще 29 февраля Владимир Путин. Он говорил об этом в послании Федеральному собранию. Сегодня глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что на некоторых участках в Запорожской области россиянам удалось прорвать линию фронта и закрепиться на вражеских опорных пунктах. 

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