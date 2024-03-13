Сырский признал, что обстановка на всем протяжении фронта сложная

Главком ВСУ не исключил прорыва отдельных участков фронта

Главком ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка практически на всей линии соприкосновения достаточно сложная. Такой вывод он сделал, "поработав в двух бригадах". Об этом и написал на своей странице в соцсети, его слова приводит ТАСС.

Сырский признал, что российские войска в некоторых местах прорвали линию обороны и вклинились в украинские "боевые порядки". По его словам, основные усилия направлены на населенные пункты Терны, Ивановское, Бердычи, Тоненькое, Вербовое и Работино.

О том, что российские войска ведут наступление заявлял еще 29 февраля Владимир Путин. Он говорил об этом в послании Федеральному собранию. Сегодня глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что на некоторых участках в Запорожской области россиянам удалось прорвать линию фронта и закрепиться на вражеских опорных пунктах.

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