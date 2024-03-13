Шольц исключил поставку дальнобойных систем вооружения Киеву

Политика смущает то, что это потребует привлечения военных бундесвера

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в среду, 13 марта, что поставки Германией дальнобойных систем вооружения Киеву абсолютно исключены.

Как подчеркнул политик, таких поставок не будет, даже если для применения поставляемого вооружения военным бундесвера не придется отправляться на Украину и они будут задействованы за ее пределами.

Шольц добавил, что в любом случае присутствие германских военных на Украине для него — это черта, которую он не будет переступать, сообщает РИА Новости.

Однако немецкие СМИ утверждают, что Берлин, несмотря на все публичные заявления, нашел способ передать киевскому режиму дальнобойные ракеты и при этом вывести себя из-под удара. В рамках кругового обмена Германия отправит в Великобританию ракеты Taurus, а Лондон, в свою очередь, передаст Киеву ракеты Storm Shadow.

Не отстает и Франция. Глава государства Эмманюэль Макрон заявил, что Париж намеревается передать Вооруженным силам Украины 40 ракет SCALP, а также "сотни бомб". Обсуждать детали с украинскими властями он собирался во время поездки в Киев, однако поездку дважды за месяц отменяли.

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