Однако эффект от этих средств будет ощутим минимум через год

Украине будет достаточно ежегодного получения 120 миллиардов евро для победы в конфликте с Россией. Такую оценку дал в среду, 13 марта, канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Салм.

Как уточнил политик изданию Euractiv, предоставлять такую сумму киевскому режиму для победы требуется ежегодно. При этом часть средств можно покрыть еврооблигациями, для которых гарантами будут выступать страны Евросоюза.

При этом Салм подчеркнул, что ожидать зримого результата от предоставления указанной суммы можно будет не ранее чем через год.

Тем временем Вашингтон объявил о первом в 2024 году транше военной помощи Киеву на сумму в 300 миллионов долларов. В новый пакет войдут зенитные ракеты Stinger, артиллерийские снаряды, более 80 противотанковых систем и снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS. Однако ВСУ хватит этого всего на две недели.

Активно муссируется тема отправки западных военных на Украину для участия в боевых действиях. Москва неоднократно указывала, что Запад уже напрямую вовлечен в конфликт, снабжая киевский режим оружием и военными инструкторами. Кроме того, на стороне Вооруженных сил Украины воюют наемники из западных государств. При этом украинский президент Владимир Зеленский уверяет, что не хочет видеть на своей территории иностранных солдат.

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