Российскому актеру проломили череп на дороге

Валентин Гордеев попытался объяснить нарушителю, что он не прав

В Челябинске актеру Валентину Гордееву проломили голову. Он госпитализирован в больницу с переломом основания свода черепа. Об этом он сам написал в соцсетях, сообщает издание "Московский комсомолец".

Конфликт произошел на перекрестке улицы Чичерина и Комсомольского проспекта. Актер двигался в правом ряду. В машине у него сидел маленький сынишка. В какой-то момент автомобиль Гордеева подрезал серебристый "Мерседес". На перекрестке актер вышел из своего авто и попробовал поговорить с нарушителем. В ответ получил два удара в голову.

После происшествия Гордеев еще сел за руль и все же отвез сына в школу. Однако после обратился в больницу, где ему диагностировали тяжелую травму головы. Полиция уже разыскала водителя "Мерседеса". Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

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