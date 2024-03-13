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Российскому актеру проломили череп на дороге

15:54
  • среда
  • 13 марта 2024

Валентин Гордеев попытался объяснить нарушителю, что он не прав

В Челябинске актеру Валентину Гордееву проломили голову. Он госпитализирован в больницу с переломом основания свода черепа. Об этом он сам написал в соцсетях, сообщает издание "Московский комсомолец"

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Конфликт произошел на перекрестке улицы Чичерина и Комсомольского проспекта. Актер двигался в правом ряду. В машине у него сидел маленький сынишка. В какой-то момент автомобиль Гордеева подрезал серебристый "Мерседес". На перекрестке актер вышел из своего авто и попробовал поговорить с нарушителем. В ответ получил два удара в голову. 

После происшествия Гордеев еще сел за руль и все же отвез сына в школу. Однако после обратился в больницу, где ему диагностировали тяжелую травму головы. Полиция уже разыскала водителя "Мерседеса". Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. 

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