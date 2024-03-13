В Японии ракета взорвалась сразу после взлета

Причиной ЧП могла стать система аварийного прекращения полета

Неудачей в Японии завершился запуск частной ракеты Kairos - она взорвалась спустя несколько секунд после взлета. Горящие обломки упали на землю. В результате на космодроме в префектуре Вакаяма вспыхнул пожар.

Это был первый в стране случай запуска частной ракеты с частной площадки. Ракета-носитель компании Space One должна была вывести на орбиту правительственный спутник весом 100 килограммов.

По предварительным данным, причиной ЧП стала система аварийного прекращения полета, которая включилась автоматически.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"