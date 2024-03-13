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МИД России отреагировал на заявления Еревана об ОДКБ

16:49
  • среда
  • 13 марта 2024

Риторика армянского руководства настораживает

Заявления руководства Армении в отношении Организации договора о коллективной безопасности оскорбительны и ультимативны. Москва не ставит под сомнение право государств определять свой политический курс, однако риторика Еревана по ОДКБ настораживает, заявили в МИД России. При этом от предметного разговора на площадке самой организации Армения уклоняется, что вызывает недоумение, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

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В МИД России прокомментировали недавние высказывания премьер-министра Армении. Никол Пашинян заявил, что Ереван выйдет из ОДКБ, если эта структура "не выполнит обязательств и не признает свою зону ответственности".

На эти заявления уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что предстоит большая работа. Нужны контакты с армянскими партнерами как в ОДКБ, так и двусторонние. Москва намерена прояснить ситуацию, приводит слова Пескова ТАСС.

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