Собянин: Соединим путепроводами улицы Валаамскую и Академика Королева

В этом году планируется закончить строительство 12 путепроводов

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале сообщил о строительстве путепроводов между районами Марфино и Бутырский.

Всего в этом году планируется закончить строительство 12 путепроводов. Они возводятся с учетом будущей высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

"Сразу три путепровода появятся на пересечении МЦД-1 и МЦД-3. Они соединят ул. Валаамская и Академика Королева. В результате: у москвичей и гостей столицы появится дополнительная транспортная связь между севером и северо-востоком города; увеличится пропускная способность ул. Академика Королева, Дубовая Роща, Милашенкова, Комдива Орлова", – сообщил Собянин.

Ранее Собянин рассказал о завершении формирования московского городского вокзала "Белорусская". Он объединил поезда дальнего следования, пригородные электрички, аэроэкспресс, метро, а с недавнего времени - еще и два диаметра.

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