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Польша депортировала украинских журналистов за съемки на границе

17:26
  • среда
  • 13 марта 2024

Работники СМИ якобы засняли доказательства торговли Польши с Россией

Польские правоохранительные органы задержали и депортировали из страны украинских журналистов. Представители СМИ Украины, якобы, засняли доказательства торговых отношений Варшавы с Москвой.

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Как сообщило украинское издание "Район.in.ua", его сотрудникам удалось запечатлеть на видео торговлю Польши с Россией. После этого их задержали и депортировали, отобрав всю технику.

Уточняется, что задержание редактора и видеооператора "Района" произошло 7 марта. Они снимали движение товарных поездов между Калининградской областью и Польшей. Издание утверждает, что  это свидетельствует о продолжении торговых отношений между странами, передает РИА Новости.

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