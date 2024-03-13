Угрозу атаки дронов объявили в Курской и Воронежской областях

Жителей призвали следить за оповещениями от МЧС

Силы и средства противовоздушной обороны готовы к отражению атаки в Воронежской области. В регионе объявлено об угрозе налета украинских беспилотников. Губернатор области Александр Гусев призвал жителей сохранять спокойствие.

Гражданам рекомендуют следить за оповещениями от правительства области и от МЧС России. Они должны быть готовы в случае опасности быстро перейти в комнату без окон. Если же тревога застанет на улице, надо зайти в здание, на парковку или в подземный переход. А при обнаружении БПЛА следует позвонить на номер 112.

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили и в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт призвал жителей к бдительности и отметил, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

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