Запад пытается найти средства для Украины

Еврокомиссия подготовила план отправки на Украину прибыли от украденных активов

США предоставят Украине более 300 миллионов долларов - впервые с начала года. Однако в Пентагоне уже заявили: этого ВСУ хватит на две-три недели боёв. В таких условиях запад все чаще смотрит в сторону замороженных российских активов. Но любые попытки их изъять приведут к глобальному финансовому кризису, предупреждает "Рейтер". Все из-за бельгийского депозитария Euroclear. В случае конфискации средств из нашей страны ему грозят многочисленные судебные иски и, как следствие, банкротство. А это может обрушить мировую финансовую систему. Отобрать деньги во имя помощи Украине западные политики пытаются не только у России, ну и у собственных граждан.

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Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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