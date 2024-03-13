Продолжается досрочное голосование на выборах президента России

Голосование стартует 15 марта

Досрочное голосование на выборах президента России проходит за рубежом без происшествий, в нем приняло участие более 40 тысяч россиян. Об этом заявили в российском МИДе. У самих кандидатов в президенты и их представителей остаются считанные дни для общения с избирателями перед голосованием.

Явка на досрочном голосовании в регионах уже превысила показатели прошлых президентских выборов. Отдать свой голос заранее возможно в 42 субъектах страны - предназначено это для тех избирателей, кто находится в труднодоступных местах и на отдалённых территориях.

К смотрителям маяков Тихоокеанского флота, базирующихся на Курильских островах, сотрудники ЦИКа добирались на вертолётах. Высокая явка и в новых регионах, приближенных к линии боевого соприкосновения. В Херсонской области, к примеру, цифра достигла 58,14%. В Запорожской — около 43%. А в ДНР почти 37%.

Данные подтверждают: людям небезразлично будущее страны - поэтому многие и спешат выполнить свой гражданский долг. У претендентов на должность президента остаётся не так много времени для общения с избирателями. О ходе предвыборной кампании и о её главных задачах в рамках пресс-конференции рассказал кандидат от партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Среди основных задач нынешней кампании - конечно же, продолжение дела Владимира Вольфовича Жириновского: то, что основано на правде, что основано на помощи людям. Расширение числа сторонников ЛДПР за счёт активной нашей работы в регионах. Предложение актуальных законодательных инициатив, которые отвечают сегодняшним запросам общества", - заявил Леонид Слуцкий.

Николай Харитонов - кандидат от КПРФ - сегодня в Волгограде. Вместе с местными жителями и представителями общественных организаций он посетил мемориал в честь героев Сталинградской битвы.

"В годы Великой Отечественной войны здесь решалась судьба. Судьба нашей страны, судьба Советского Союза, советского народа. Многие говорили: ну почему до сих пор не вернули название Сталинград? Я об этом сказал вслух: если местные власти и местный парламент стесняется - можно название Сталинград вернуть. Запустить через российский референдум", - отметил Николай Харитонов.

Сопредседатель предвыборного штаба Владимира Путина Марьяна Лысенко в Алтайском крае посетила военный госпиталь и провела встречу со студентами-медиками. Разговор получился плодотворным.

"Всё, что связано с поддержкой ребят, которые защищают нашу родину, всё, что связано с поддержкой их семей - сейчас, естественно, находится в зоне особого внимания и Владимира Владимировича, и правительства. Вообще, то, что Владимир Владимирович выбрал для себя путь избрания через самовыдвижение - и, собственно говоря, нам наглядно демонстрирует его желание огромное иметь так называемую обратную связь с земли", - рассказала Марьяна Лысенко, главный врач Московской городской клинической больницы № 52.

На пост президента России претендуют четыре кандидата. Это Владислав Даванков. Он баллотируется от "Партии Роста" и партии "Новые люди". Владимир Путин - он идёт на выборы как самовыдвиженец. Представитель ЛДПР Леонид Слуцкий и КПРФ - Николай Харитонов. Голосование стартует уже в эту пятницу - 15 марта, и будет длиться три дня.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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