Мишустин призвал не допускать роста цен по гособоронзаказу

Премьер провел встречу с руководителем Федерального казначейства

Цены в рамках гособоронзаказа не должны расти вместе с увеличением объема закупок. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным.

Эта служба, которая отвечает за исполнение бюджета, и важно, подчеркнул премьер-министр, чтобы все средства были израсходованы согласно запланированным целям. Премьер поручил держать ситуацию на контроле. Роман Артюхин заверил, что все аналитические возможности и ресурсы Казначейства будут задействованы для решения поставленной задачи.

"У нас не должно быть ситуации, когда при увеличении объемов закупок, когда мы планируем большие и значительные государственные средства, цена вместе с увеличением закупок растет, причем обязательно нужно смотреть это на конкурентной основе, понимая, что вам для этого необходимо содействие Федеральной антимонопольной службы", - отметил Мишустин.

Накануне Мишустин заявил, что результаты реализации национальных проектов должны быть понятными для людей. По его словам, цели, намеченные на 2023 год, достигнуты почти на 100 процентов.

6 марта министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями концерна "Алмаз-Антей". Министру показали новейшие образцы радиолокационных станций контрбатарейной борьбы.

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