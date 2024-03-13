ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин призвал не допускать роста цен по гособоронзаказу

22:27
  • среда
  • 13 марта 2024

Премьер провел встречу с руководителем Федерального казначейства

Цены в рамках гособоронзаказа не должны расти вместе с увеличением объема закупок. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным.

Эта служба, которая отвечает за исполнение бюджета, и важно, подчеркнул премьер-министр, чтобы все средства были израсходованы согласно запланированным целям. Премьер поручил держать ситуацию на контроле. Роман Артюхин заверил, что все аналитические возможности и ресурсы Казначейства будут задействованы для решения поставленной задачи.

"У нас не должно быть ситуации, когда при увеличении объемов закупок, когда мы планируем большие и значительные государственные средства, цена вместе с увеличением закупок растет, причем обязательно нужно смотреть это на конкурентной основе, понимая, что вам для этого необходимо содействие Федеральной антимонопольной службы", - отметил Мишустин.

Накануне Мишустин заявил, что результаты реализации национальных проектов должны быть понятными для людей. По его словам, цели, намеченные на 2023 год, достигнуты почти на 100 процентов.

6 марта министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями концерна "Алмаз-Антей". Министру показали новейшие образцы радиолокационных станций контрбатарейной борьбы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" в цехе окончательной сборки
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" в цехе окончательной сборки
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.