ВС России уничтожили три вертолета во время дозаправки

Украинская 12-я отдельная бригада армейской авиации потеряла двух пилотов-вертолетчиков. Командование ВСУ подтвердило их гибель, опубликовав некролог на странице подразделения в соцсети.

Кадры поражения украинских вертолетов на подконтрольной Киеву территории ДНР ранее опубликовало Минобороны России. Две машины из трех были уничтожены во время дозаправки на аэродроме подскока.

В военном ведомстве уточнили, что украинские вертолеты на скрытой полевой площадке подскока были выявлены средствами воздушной разведки. По площадке немедленно нанесли удар кассетным боеприпасом, а затем пораженные машины добили высокоточными средствами поражения.

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