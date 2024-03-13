Москва отвергла возможность участия в конференции по Украине в Швейцарии

Даже в случае официального приглашения

Конференция по Украине в Швейцарии станет продолжением встреч в "копенгагенском формате", которые себя дискредитировали и зашли в тупик. Москва участвовать в этом мероприятии не намерена – даже если будет приглашена официально, заявила Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России прокомментировала инициативу украинского лидера Владимира Зеленского, который попросил власти Швейцарии организовать мирный саммит по Украине в этой стране. В офисе Зеленского пояснили, что Киев хочет на этих саммитах утвердить украинскую "формулу мира".

Украинская сторона при этом настаивала, что саммиты должны проходить без российского участия: Запад сам выработает условия, а Москве останется их принять. Однако глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис позже заявил, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет, проведение мирной конференции без российского участия невозможно, напоминает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"