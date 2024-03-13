Саакашвили обвинили в разжигании конфликта 2008 года

Это было политическим преступлением грузинских властей, признали в Тбилиси
Грузинские власти во главе с Михаилом Саакашвили ответственны за вооруженный конфликт 2008 года в Южной Осетии. Это политическое преступление, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Грузинский политик сомневается, есть ли необходимость в расследовании тех событий – насколько это релевантно сегодня. Тем не менее, тот факт, что Саакашвили и его окружение являются политическими виновниками тех бед, по словам Папуашвили, "не нуждается в большом обсуждении".
Вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский ранее объяснил отказ Тбилиси передать Киеву Саакашвили. Он подчеркнул, что экс-президент совершил преступление, а Киев сделает его героем, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"