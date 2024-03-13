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Калининградский зоопарк показал взвешивание детеныша муравьеда

22:35
  • среда
  • 13 марта 2024

Ему недавно исполнился месяц

Редкие кадры, которыми поделились сотрудники Калининградского зоопарка. Там взвесили детёныша муравьеда, который родился всего месяц назад.

Маленькому муравьеду недавно исполнился месяц. Важная часть наблюдений за животным - регулярный контроль веса. Однако получить точные данные не так просто, и специалистам приходится идти на хитрости.

Так, тревожную маму отвлекают вкусной едой. А детеныша в это время кладут на плед, свернутый валиком. Главное - чтобы не закричал. Иначе на выручку бросится разъяренная родительница.

Первые месяцы жизни маленькие муравьеды проводят на спине у матери. Калининградский детеныш, по словам зоологов, растет быстрыми темпами. И весит уже почти 2,5 килограмма.

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