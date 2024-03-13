Бочкарев рассказал о форуме "Молодой специалист — строитель будущего"

Мероприятие стартовало в Манеже

В Манеже в среду открылся региональный форум "Молодой специалист – строитель будущего". Познакомиться ближе с профессией строителя приглашают студентов, учащихся колледжей и школьников старших классов. Интересно будет и преподавателям.

Гостей ждёт ярмарка вакансий и стажировок, а ещё возможность записаться на экскурсии по крупным строительным объектам Москвы.

"Студенты, школьники могут побывать на наших строительных площадках. Могут посмотреть, как строится метро, дороги, объекты реновации, интересные объекты здравоохранения. А дальше они могут, используя наши цифровые технологии, быть рядом с нами, получить максимальное количество информации", - сообщил Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства города Москвы.

"Я уверен, что многие, кто сегодня посетил этот форум, он два дня будет работать, уверен, примут решение о выборе профессии в пользу строительной отрасли. Мы этому очень рады, ждем молодых ребят на наших стройках, на наших проектах, на наших новых победах", - отметил Андрей Бочкарёв, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

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