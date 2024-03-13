Мирные жители пострадали при обстреле Грайворона под Белгородом со стороны ВСУ

Один из снарядов попал в здание администрации

Украинские военные вновь атаковали Белгородскую область. Дрон-камикадзе ВСУ взорвался возле инфраструктурного объекта в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Кроме того, артиллерия ВСУ обстреляла город Грайворон. Один из снарядов попал в частный дом, пострадали две женщины. Одна из них в тяжелом состоянии доставлена в городскую больницу №2 Белгорода, врачи оказывают ей всю необходимую помощь. У второй пострадавшей поверхностные ранения кисти, сообщил Гладков в Telegram.

В результате обстрела повреждено здание администрации Грайворонского городского округа. Пробита кровля, есть повреждения на втором этаже. По данным губернатора, обошлось без пострадавших, на местах работают все оперативные службы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"