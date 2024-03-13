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ЕС решил выделить на оружие Украине 5 миллиардов евро в 2024 году

20:59
  • среда
  • 13 марта 2024

Средства пойдут из Европейского фонда мира

Евросоюз решил пополнить Европейский фонд мира на 5 миллиардов евро в 2024 году. Эти средства пойдут на поставки оружия Киеву. Принципиального согласия достигли послы 27 стран Европейского союза, сообщает в соцсети X бельгийское председательство в Совете ЕС.

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В заявлении отмечается, что Евросоюз остается привержен предоставлению долгосрочной поддержки Украине, что обеспечить военные поставки в эту страну. Теперь решение о новом расширении фонда должны принять главы МИД ЕС на плановой встрече в Брюсселе 18 марта. После  этого решение вступит в силу.

Инициатор проекта расширения Еврофонда мира, глава дипломатии ЕС немедленно приветствовал соглашение, передает ТАСС. Жозеп Боррель повторил, что Евросоюз намерен снабжать Украину "всем, что необходимо, чтобы она победила". Ранее в Европе подсчитали, что Киеву нужно 120 миллиардов евро в год только на оружие – чтобы "победить Россию".

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