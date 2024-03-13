Вена решила выслать двух российских дипломатов

В Австрии считают, что сотрудники посольства "не соответствуют дипломатическому статусу"

Двое сотрудников посольства России в Вене получили уведомление о скорой высылке из страны. О решении, принятом министерством иностранных дел Австрии, сообщила газета die Presse.

Издание напомнило, что в 2023 году Вена выслала из страны четверых дипломатов из российского посольства. Теперь же МИД Австрии уведомил дипмиссию о высылке еще двух сотрудников.

В Вене утверждают, что работники посольства "не соответствуют своему дипломатическому статусу". Российские дипломаты должны покинуть Австрию до 19 марта.

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