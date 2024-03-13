Премьер Эстонии отказалась обещать, что не отправит солдат на Украину

Гарантий от Каллас требовали депутаты парламента

Кая Каллас отказалась давать гарантии того, что эстонские военные не поедут воевать на Украину. Премьер-министр Эстонии выступала на правительственном часе.

Депутаты парламента потребовали от Каллас гарантий, что Силы обороны Эстонии не будут вмешиваться в украинский конфликт. Однако премьер заявила, что не дает таких обещаний, поскольку обстоятельства могут измениться. По ее словам, Таллин "четко выбрал сторону", и эта сторона – Украина, поскольку Россия - это прямая угроза.

Главной темой обсуждения на правительственном часе в эстонском парламенте стало заявление президента Франции. Эммануэль Макрон не исключил отправки солдат из стран — членов ЕС в зону боевых действий на Украине, передает РИА Новости.

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