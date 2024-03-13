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Премьер Эстонии отказалась обещать, что не отправит солдат на Украину

21:58
  • среда
  • 13 марта 2024

Гарантий от Каллас требовали депутаты парламента

Кая Каллас отказалась давать гарантии того, что эстонские военные не поедут воевать на Украину. Премьер-министр Эстонии выступала на правительственном часе.

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Депутаты парламента потребовали от Каллас гарантий, что Силы обороны Эстонии не будут вмешиваться в украинский конфликт. Однако премьер заявила, что не дает таких обещаний, поскольку обстоятельства могут измениться. По ее словам, Таллин "четко выбрал сторону", и эта сторона – Украина, поскольку Россия - это прямая угроза.

Главной темой обсуждения на правительственном часе в эстонском парламенте стало заявление президента Франции. Эммануэль Макрон не исключил отправки солдат из стран — членов ЕС в зону боевых действий на Украине, передает РИА Новости.

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