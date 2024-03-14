Делягин объяснил, что удерживает Запад от конфискации российских активов

Есть один главный фактор

Какой реальный ответ может дать Россия, если западные страны действительно попытаются присвоить наши активы? На этот вопрос в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил заместитель главы думского комитета по экономической политике Михаил Делягин.

"В рыночной экономике не воруют не потому, что придет полицейский. А потому, что это чревато банкротством того, кто своровал. И это единственный фактор, который удерживает Запад от конфискации российских активов", - отметил парламентарий.

Полный комментарий Михаила Делягина смотрите в видео

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