Инопланетяне всерьез заинтересовались личностью Байдена

Истина где-то рядом?

Где вы, братья по разуму? Почему на связь не выходите? Загадочные сигналы на Земле получают уже много лет. Ученые бьются над расшифровкой - вдруг инопланетные товарищи пытаются нам поведать о чем-то важном, в переписку вступить, а мы все никак понять не можем.

Ученые из американского института Джонса-Хопкинса долго бились над расшифровкой сигнала, полученного в 2014 году лабораторией в Папуа-Новой Гвинее. Метеор, вошедший в атмосферу Земли над западной частью Тихого океана, явно пытался что-то сообщить. И вот 10 лет спустя специалисты поняли: это просто шум грузовика, проезжавшего неподалеку от сейсмометра.

Еще в 1899 году в Колорадо-Спрингс известный изобретатель Никола Тесла испытывал передатчик во время грозы - и получил загадочный сигнал. Уже потом уфологи точно установили - марсиане выходили на связь! Сто с лишним лет спустя во время полета Джо Байдена в Лос-Анджелес рядом с бортом №1 был замечен летающий объект, похожий на серебряное копье. Журналисты встревожились, позвонили в Гарвард доктору Лобу - известному специалисту по НЛО - и спросили: это что такое летит рядом с президентом?

"Я бы предположил, что этот аппарат сделан людьми. Но нам нужны более качественные данные", - ответил тот.

Доктор Лоб ясности не внес. Зрители прокомментировали происшествие так: "Прилетели, посмотрели, никакого разума там не обнаружили".

Юмористы в Америке давно утверждают, что инопланетный разум живо интересуется американским президентом и все пытается вступить с ним в контакт. Но старый Джо секретов инопланетянам не выболтает.

В Конгрессе, правда, в прошлом году все равно на всякий случай провели слушания, где бывший разведчик Дэвид Груш рассказал, что спецслужбы США много лет прячут обломки инопланетных кораблей, а американские власти скрывают от народа контакты с пришельцами. Но ведь впереди выборы, и неизвестно, как избиратель отнесется к президенту, который общается с инопланетянами. Пришлось выступить с докладом Министерству обороны США.

"Все расследования, проведенные на всех уровнях секретности, показали, что в большинстве случаев наблюдения НЛО на самом деле касались обычных объектов и явлений, а также были результатом неправильной идентификации", - заявили в ведомстве.

Но вопросы к Байдену остались. Кто он, этот загадочный старик?

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