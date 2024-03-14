Путин обратился к россиянам в преддверии выборов

15 марта в России начинаются выборы президента. Голосование впервые пройдет в течение трех дней, участки откроются во всех 89-ти субъектах в 8 утра по местному времени.

В преддверии ключевого события в жизни государства к гражданам обратился Владимир Путин. Он подчеркнул, что важен каждый голос, и призвал жителей выразить свою гражданскую и патриотическую позицию.

Владимир Путин: Единственным источником власти в нашей стране является народ. Это ключевое правовое положение закреплено в Конституции. Его главный смысл заключается в том, что только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества. Вам предстоит не просто отдать свой голос, а твердо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию России. Потому что выборы - это шаг в будущее.

Убежден, вы понимаете, какой непростой сейчас период у нашей страны, какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах. И чтобы продолжать достойно отвечать на них, успешно преодолевать трудности, нам и дальше нужно быть сплоченными и уверенными в себе. Мы уже доказали что умеем быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность России, отстаивая наши ценности традиции, историю и культуру, поступая по совести и правде, по справедливости. У нас свой взгляд на то как и какую страну нам строить, какие планы претворять в жизнь. И сегодня критически важно не свернуть с этого пути, добиться намеченного, достичь намеченных поставленных целей. Поэтому очень многое в предстоящие дни зависит от каждого из вас.

Скажу прямо: участие в выборах сегодня – это и есть проявление патриотических чувств. Это хорошо понимают жители Донбасса и Новороссии, которые в тяжелейших условиях голосовали на референдумах за единство с Россией и в эти дни также сделают свой выбор. Голосовать будут и наши бойцы на фронте - они проявляя мужество и героизм, защищают отчизну и, участвуя в выборах, подают всем нам пример.

Необходимо подтвердить нашу сплоченность, решимость вместе идти вперед. Каждый ваш голос ценен и значим, поэтому призываю вас в предстоящие три дня реализовать свое избирательное право. Наша страна большая, и везде, в каждом городе, поселке, селе, будут открыты избирательные участки.

Дорогие друзья, все мы, многонациональный народ России - одна большая семья. Мы переживаем, волнуемся, заботимся о родной стране, хотим, чтобы она была благополучной, сильной, свободной и процветающей, чтобы повышались уровень и качество жизни. Так и будет. Мы все сделаем именно так, как хотим. Поэтому прошу прийти вас на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позиции, проголосовать за выбранного вами своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России.