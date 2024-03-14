Группировкой "Центр" уничтожены 360 выявленных вражеских целей

За последние сутки ВСУ потеряли около тысячи боевиков: группировкой "Центр" уничтожены 360 выявленных вражеских целей, среди них - до 100 позиций полевой артиллерии ВСУ. На южном направлении российские войска ликвидировали два вертолета Ми-8 , сбили 136 беспилотников, перехватили 4 боеприпаса от РСЗО "Хаймарс" и три управляемых авиабомбы "Хаммер".

На угледарском участке живую силу и укрепрайоны националистов уничтожили самоходные пушки "Гиацинт" группировки "Восток". Получив от разведки координаты противника, расчеты выдвинулись на огневые позиции. На то, чтобы привести орудие в боевое положение, у экипажа уходит не больше 4 минут. Дальность стрельбы самоходок - до 30 километров, что позволяет поражать опорники и крупнокалиберную артиллерию в глубине вражеской обороны. Корректировка идет с помощью беспилотников.

На северском направлении продвижению наших войск помогают подразделения аэрозольной маскировки. Бойцы группировки "Юг" используют во время штурма вражеских позиций специальные термодымовые машины. Густая завеса в несколько километров надежно скрывает нашу бронетехнику от противника.

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