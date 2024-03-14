ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны России привело новые примеры проявления героизма на передовой

08:32
  • четверг
  • 14 марта 2024

Гвардии старший лейтенант Василий Башков с подчиненными не допустил прорыва обороны украинскими штурмовиками

Представлены новые герои спецоперации.

Гвардии ефрейтор Константин Каминских, несмотря на ранение, продолжил вести бой с атакующими наши позиции радикалами. Из снайперской винтовки он уничтожил вражеские пулеметный и гранатометный расчеты, лишив неприятеля огневой поддержки. А позже, передав координаты нашей артиллерии, под обстрелом ВСУ вел корректировку ударов. Бронетехника противника была ликвидирована.

Гвардии старший лейтенант Василий Башков с подчиненными не допустил прорыва обороны украинскими штурмовиками. После скрытного маневра его подразделение вывело из строя несколько единиц вражеской техники. Но один из танков неприятеля продолжил обстрел наших позиций. Василий, оказав помощь раненому, вернулся к руководству боем. Радикалы, понеся значительные потери, отступили.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.