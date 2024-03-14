Минобороны России привело новые примеры проявления героизма на передовой

Гвардии старший лейтенант Василий Башков с подчиненными не допустил прорыва обороны украинскими штурмовиками

Представлены новые герои спецоперации.

Гвардии ефрейтор Константин Каминских, несмотря на ранение, продолжил вести бой с атакующими наши позиции радикалами. Из снайперской винтовки он уничтожил вражеские пулеметный и гранатометный расчеты, лишив неприятеля огневой поддержки. А позже, передав координаты нашей артиллерии, под обстрелом ВСУ вел корректировку ударов. Бронетехника противника была ликвидирована.

Гвардии старший лейтенант Василий Башков с подчиненными не допустил прорыва обороны украинскими штурмовиками. После скрытного маневра его подразделение вывело из строя несколько единиц вражеской техники. Но один из танков неприятеля продолжил обстрел наших позиций. Василий, оказав помощь раненому, вернулся к руководству боем. Радикалы, понеся значительные потери, отступили.

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