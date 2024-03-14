ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ким Чен Ын лично протестировал "самый могущественный танк в мире"

08:37
  • четверг
  • 14 марта 2024

Пхеньян нарастил производство военной продукции в несколько раз

Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично протестировал новейший танк, поступивший на вооружение армии КНДР. Как сообщает Центральное телеграфное агентство страны, глава государства посетил соревнования экипажей. А по окончании сам занял место механика-водителя и "крепко держась за штурвал, управлял танком".

В своём обращении к военным верховный главнокомандующий назвал новую боевую машину "самым могущественным танком в мире", показавшим поразительную боеспособность, маневренность и мощную ударную силу.

Ранее в зарубежной прессе сообщалось, что Пхеньян нарастил производство военной продукции в несколько раз. Причем предприятия расположены в местах, которые не могут отследить американские и южнокорейские спутники.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
Армия КНДР
Армия КНДР
Армия КНДР
Армия КНДР
Армия КНДР
Армия КНДР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.