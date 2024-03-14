Ким Чен Ын лично протестировал "самый могущественный танк в мире"

Пхеньян нарастил производство военной продукции в несколько раз

Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично протестировал новейший танк, поступивший на вооружение армии КНДР. Как сообщает Центральное телеграфное агентство страны, глава государства посетил соревнования экипажей. А по окончании сам занял место механика-водителя и "крепко держась за штурвал, управлял танком".

В своём обращении к военным верховный главнокомандующий назвал новую боевую машину "самым могущественным танком в мире", показавшим поразительную боеспособность, маневренность и мощную ударную силу.

Ранее в зарубежной прессе сообщалось, что Пхеньян нарастил производство военной продукции в несколько раз. Причем предприятия расположены в местах, которые не могут отследить американские и южнокорейские спутники.

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