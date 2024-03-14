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На Камчатку обрушился мощный циклон

08:44
  • четверг
  • 14 марта 2024

Петропавловск-Камчатский оказался в самом центре ненастья

Мощный циклон обрушился сегодня на Камчатку. Скорость ветра в столице региона достигает 60 метров в секунду.

Петропавловск-Камчатский оказался в самом центре ненастья. Затруднено движение транспорта. Напора шторма не выдержали некоторые конструкции и светофоры. Отменены занятия в школах, приостановлены - в некоторых вузах. Спецтехника ведет расчистку дорог, в первую очередь - к социальным объектам.

Из-за метели закрыт участок федеральной трассы до Елизово. Там произошла массовая авария. Столкнулись не менее десяти автомобилей. Из-за низкой видимости и переметов водителей просят отказаться от поездок.

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