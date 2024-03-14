Украинские беспилотники сбиты над Белгородской и Курской областями

Сработала система ПВО

В ночь на четверг, 14 марта, были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Как уточняется в Telegram-канале Министерства обороны России, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено 11 беспилотников над Белгородской областью и три аппарата — над Курской областью.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что в результате атаки дронов никто не пострадал, но есть некоторый материальный ущерб. Загорелась кровля частного дома, также выбиты окна и посечен фасад. Во втором доме повреждения получили фасад и забор. В третьем доме выбиты окна.

Украинские военные не оставляют попыток ударить по российской территории. В ночь на 13 марта ВСУ использовали 58 беспилотников, но все они были обезврежены российскими системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Чтобы обезопасить мирных жителей, власти Белгорода приняли решение не проводить праздничные мероприятия в городе на Масленицу. Мэр города Валентин Демидов выразил надежду на то, что горожане с пониманием отнесутся к такому решению.

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