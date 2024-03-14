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В ВСУ зреет план захвата Верховной рады

08:31
  • четверг
  • 14 марта 2024

Украинские военные недовольны властью

Украинские военные, недовольные политикой руководства страны, планируют захватить Верховную раду в Киеве и привлечь на свою сторону других военнослужащих ВСУ. Это следует из переписки на закрытом ресурсе, которую цитирует РИА Новости.
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В чате обсуждается быстрый силовой захват Верховной рады, который "надо будет молниеносно провернуть". После того, "когда наберется штат, пройдут подготовку бойцы, будет готова масса", заговорщики рассчитывают, что наберется "основная движущая сила".

По их планам, "из окопов скажут, что с нами, и народ подтянется". Один из участников заговора заявил, что "когда народ видит, что у руля военные и за них идут остальные военные — они автоматически занимают нужную сторону".

Ранее источники рассказали, что командиры и бойцы элитных подразделений Вооруженных сил Украины недовольны перестановками в военном руководстве страны. Представители разных элитных подразделений, разведки, спецподразделений СБУ, а также различных националистических батальонов всерьез обсуждают свержение главы государства Владимира Зеленского.

Еще в ноябре 2023 года заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич предупредил, что западные страны начали готовить почву для смены украинской политической элиты, чтобы зафиксировать территориальный статус-кво Украины.

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