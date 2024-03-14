В Петербурге задержаны террористы, которых курировало ГУР Украины

ФСБ в ходе спецоперации задержали четверых человек

В Санкт-Петербурге разгромили ячейку "Русского добровольческого корпуса" (признан в России террористической организацией и запрещен). ФСБ провела спецоперацию в ходе которой задержала четверых человек. Они планировали теракт против российских военных. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительной информации, злоумышленники хотели отравить гуманитарную помощь, которую собирались отправить военнослужащим в зону СВО. Кроме того в их планах были несколько террористических атак на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для этого они проводили разведку на объектах жизнеобеспечения.

Отмечается, что ячейка состояла из четверых местных жителей. Все они имели праворадикальные взгляды.

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