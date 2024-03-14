ЦБ ожидает максимального уровня инфляции во втором квартале

Сейчас рост цен замедлился

Годовой максимум инфляции может прийтись на второй квартал года. Такое мнение высказал первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. Его цитирует ТАСС.

Представитель регулятора отметил, что сейчас инфляция в стране замедлилась. Но она все еще остается выше целевых показателей. При этом по итогам года, считает Ганган, уровень будет таким, каким его прогнозировал ЦБ.

Напомним, в феврале Банк России подтвердил свой прогноз о годовой инфляции на уровне 4 - 4,5 процентов. По данным на 11 марта этот показатель составлял 7,73%.

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