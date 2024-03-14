При жесткой посадке вертолета на Колыме погиб человек

Еще двое пострадали

Один человек погиб и двое получили травмы в результате жесткой посадки вертолета в Северо-Эвенском районе Магаданской области. Об этом в четверг, 14 марта, рассказали в региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций России.

На борту разбившегося в Магаданской области вертолета Ми-8 находились 20 вахтовиков, которые летели с месторождения по добыче золота "Сопка Кварцевая", а также несколько членов экипажа.

Как уточнил начальник поисково-спасательного отряда Павел Клочков, инцидент произошел вдали от населенных пунктов. К месту происшествия выдвинулись спасатели на вертолете и два вертолета "Авиации Колымы". Однако им предстоит добираться до точки не менее шести часов.

Клочков заявил, что из-за неизвестной обстановки на мечте происшествия спасатели готовятся эвакуировать людей при помощи лебедки, сообщает РИА Новости. Ситуацию затрудняют также непростые метеоусловия.

По предварительным данным, причина падения вертолета Ми-8 в Магаданской области – неисправность двигателя, рассказали в транспортной прокуратуре. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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