ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Федсобрание пригласило наблюдателей из 36 стран на выборы президента России

09:16
  • четверг
  • 14 марта 2024

Выборы будут проводиться с 15 по 17 марта

Делегации из 36 стран мира приезжают в Россию по линии Федерального собрания в качестве международных наблюдателей за выборами президента России. Об этом в четверг, 14 марта, рассказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Наблюдатели активно готовятся к выборам президента

Сенатор уточнил, что в числе ожидаемых гостей — представители 30 национальных парламентов и пяти международных организаций. Среди этих организаций Косачев назвал межпарламентскую ассамблею СНГ, парламентскую ассамблею ОДКБ, межпарламентскую ассамблею Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АИПА), Организацию исламского сотрудничества (ОИС), Центральноамериканский парламент (ПАРЛАСЕН).

Косачев подчеркнул, что все организационные вопросы по данному направлению успешно решены, сообщает ТАСС.

Накануне выборов к россиянам обратился глава государства Владимир Путин. Он подчеркнул, что важен каждый голос, и призвал жителей страны и россиян, находящихся за рубежом, выразить свою гражданскую и патриотическую позицию. Президент напомнил, "какой непростой сейчас период у нашей страны, какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах".

Досрочное голосование уже идет, за рубежом в нем поучаствовали уже более 40 тысяч граждан России. Министерство иностранных дел рассказало, что этот процесс проходит без каких-либо инцидентов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Наблюдатели
Наблюдатели
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.