Федсобрание пригласило наблюдателей из 36 стран на выборы президента России

Выборы будут проводиться с 15 по 17 марта

Делегации из 36 стран мира приезжают в Россию по линии Федерального собрания в качестве международных наблюдателей за выборами президента России. Об этом в четверг, 14 марта, рассказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор уточнил, что в числе ожидаемых гостей — представители 30 национальных парламентов и пяти международных организаций. Среди этих организаций Косачев назвал межпарламентскую ассамблею СНГ, парламентскую ассамблею ОДКБ, межпарламентскую ассамблею Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АИПА), Организацию исламского сотрудничества (ОИС), Центральноамериканский парламент (ПАРЛАСЕН).

Косачев подчеркнул, что все организационные вопросы по данному направлению успешно решены, сообщает ТАСС.

Накануне выборов к россиянам обратился глава государства Владимир Путин. Он подчеркнул, что важен каждый голос, и призвал жителей страны и россиян, находящихся за рубежом, выразить свою гражданскую и патриотическую позицию. Президент напомнил, "какой непростой сейчас период у нашей страны, какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах".

Досрочное голосование уже идет, за рубежом в нем поучаствовали уже более 40 тысяч граждан России. Министерство иностранных дел рассказало, что этот процесс проходит без каких-либо инцидентов.

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