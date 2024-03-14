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Марочко: под Купянском разгромили склады боеприпасов ВСУ

08:47
  • четверг
  • 14 марта 2024

Под удар попали минимум три хранилища

Украинские склады с боеприпасами уничтожены комбинированными ударами российских войск на Купянском направлении. Об этом в интервью РИА Новости заявил полковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он подчеркнул, что уничтожено минимум три хранилища. 
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Арсеналы, где хранились ракетно-артиллерийские боеприпасы, располагались в населенных пунктах Концедаловка, Подоли и Ковшаровка. Все они уничтожены, заявил Марочко со ссылкой на свои источники. 

Отмечается, что под склады использовали мирные объекты. ВСУ решили, что это будет лучшей маскировкой. Их не смутило, что рядом располагались жилые дома. 

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