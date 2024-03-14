Известный врач-блогер Сергей Бутрий уехал из России

Он покинул страну сразу после 10 суток ареста

Известный российский педиатр Сергей Бутрий покинул Россию. Произошло это после того, как ему пришлось отсидеть 10 суток ареста. Об отъезде сам медик рассказал в своем блоге "Записки детского врача", который ведет уже давно и у которого миллионы подписчиков, сообщает РИА Новости.

Причиной отъезда популярного педиатра стало решение Хамовнического суда Москвы. Бутрий получил 10 суток ареста за неоднозначные высказывания в адрес врачей и россиян во время интервью Катерине Гордеевой (признана Минюстом России иноагентом).

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