ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Слова Путина о ядерной войне привели англосаксов в ужас

11:49
  • четверг
  • 14 марта 2024

Западные СМИ пестрят пугающими заголовками

Из полуторачасового интервью Владимира Путина англосаксонские медиа услышали только то, что выгодно было услышать. И использовать для демонизации России. Раскрутили тему ужасающих угроз, якобы исходящих от нашей страны. Чтобы граждане не роптали, когда их деньги идут на поддержку киевского режима. Заголовки британских газет - как на подбор, один страшнее другого: "Россия готова ударить атомной бомбой по Западу", "Москва готова к ядерной войне".

В США интервью лидера якобы изолированной России - тема, спорящая по важности с внутренними президентскими выборами. Журнал Newsweek в своем материале 15 раз упоминает слово "ядерный". А телеканалы наперебой приглашают неких экспертов, которые, делают вид, что лучше Путина знают, какими арсеналами располагает Москва.

Запугивая аудиторию российской ядерной доктриной, англосаксы забывают, что самой агрессивной в мире является американская. США оставили за собой право превентивного удара. Учитывая, как они штампуют мнимые угрозы своей нацбезопасности, опасаться нужно как раз действий Вашингтона. Тем более, когда ядерный чемоданчик - в трясущихся от старости руках человека, который уже позабыл, сколько лет он президентствует, и приписал себе лишний год.

Единственное, чего не забывает Байден - исправно просить у Конгресса денег для Киева. Американцы бросать украинский проект явно не собираются. Тот же Дональд Трамп, грозившийся завершить конфликт за 24 часа, теперь просто хочет полностью перевалить его финансирование на Европу. И президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня вечером выступит с обращением к нации по конфликту на Украине. Видимо, важнее темы не нашлось. 

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин дает интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Владимир Путин дает интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.