Слова Путина о ядерной войне привели англосаксов в ужас

Западные СМИ пестрят пугающими заголовками

Из полуторачасового интервью Владимира Путина англосаксонские медиа услышали только то, что выгодно было услышать. И использовать для демонизации России. Раскрутили тему ужасающих угроз, якобы исходящих от нашей страны. Чтобы граждане не роптали, когда их деньги идут на поддержку киевского режима. Заголовки британских газет - как на подбор, один страшнее другого: "Россия готова ударить атомной бомбой по Западу", "Москва готова к ядерной войне".

В США интервью лидера якобы изолированной России - тема, спорящая по важности с внутренними президентскими выборами. Журнал Newsweek в своем материале 15 раз упоминает слово "ядерный". А телеканалы наперебой приглашают неких экспертов, которые, делают вид, что лучше Путина знают, какими арсеналами располагает Москва.

Запугивая аудиторию российской ядерной доктриной, англосаксы забывают, что самой агрессивной в мире является американская. США оставили за собой право превентивного удара. Учитывая, как они штампуют мнимые угрозы своей нацбезопасности, опасаться нужно как раз действий Вашингтона. Тем более, когда ядерный чемоданчик - в трясущихся от старости руках человека, который уже позабыл, сколько лет он президентствует, и приписал себе лишний год.

Единственное, чего не забывает Байден - исправно просить у Конгресса денег для Киева. Американцы бросать украинский проект явно не собираются. Тот же Дональд Трамп, грозившийся завершить конфликт за 24 часа, теперь просто хочет полностью перевалить его финансирование на Европу. И президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня вечером выступит с обращением к нации по конфликту на Украине. Видимо, важнее темы не нашлось.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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