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В ЦИК сообщили о начале работы информационного центра

11:39
  • четверг
  • 14 марта 2024

Именно там будут собирать и обобщать все данные о подсчете голосов

Накануне первого дня голосования на выборах президента России ЦИК доложил о начале работы своего информационного центра.

Как сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, именно там будут собирать и обобщать все данные о подсчете голосов, предварительные результаты. Для работы в информцентре аккредитовано почти полторы тысячи журналистов, причем половина из них - представители иностранных СМИ.

По словам главы Центризбиркома, система многодневного голосования получила широкую поддержку среди избирателей. 

"В первую очередь потому, что это очень удобно нашим гражданам. Потому что они смогут в большей степени планировать свое время. А мы работаем именно для избирателей. Это для нас основной и судья, и экзаменатор. Поэтому у нас постоянно обратная связь, и мы в первую очередь считаемся с теми запросами, теми требованиями, которые выдвигают именно избиратели", - добавила Памфилова.

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