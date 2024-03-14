Самка ската из Приморского океанариума принесла потомство после восьми лет одиночества

Такое явление хоть и встречается в природе, но для этого вида животных - нехарактерно

С этих новых подопечных ученые Приморского океанариума не спускают глаз. Скаты здесь рождались и раньше, но эти три малыша появились на свет совершенно необычным образом. Внезапно - как для специалистов, так, видимо, и для самой мамы.

В одном вольере живут шесть скатов, все однозначно самки. 8 лет назад их привезли из Тайваня. И за все это время самец рядом с ними даже мимо не проплывал. Но однажды одна из самок начала нервно себя вести, почти перестала есть. Думали - заболела. Оказалось - рожает.

Ученые переселили новорожденных в отдельный бассейн и стали выяснять, как появилось уникальное потомство. Первая версия - партеногенез, то есть оплодотворение без самца. Такое бывает у многих групп животных - беспозвоночных, насекомых, амфибий, рептилий. У рыб и даже у птиц. Но бывает редко. А для этого вида - неизвестен вообще.

Скаты появляются на свет из яйца. Только именно хвостоколы их не откладывают, а носят в себе. Примерно через 15 месяцев потомство рождается. Ученые предполагают, что самка могла забеременеть еще несколько лет назад.

Последняя версия кажется совсем фантастической, но может оказаться вполне реальной: самка ската несколько лет назад проплывала мимо самца черной акулы. По словам ученых, это могло стимулировать зачатие.

Главное - маленькие скаты чувствуют себя отлично. У них двухразовое питание исключительно морскими деликатесами. В рационе гребешок, креветка, красная рыба.

Сейчас ученые достоверно определили, что все три ската - самки. Они еще очень маленькие, им всего два месяца, весят не больше 200 граммов. Но уже через два года, а это считается достаточно быстро, они станут взрослыми особями - по 10 килограммов каждая.

Красные хвостоколы еще мало изучены. Специалисты в шаге от сенсационного открытия. Осталось провести генетическую экспертизу, чтобы подтвердить одну из версий неожиданного рождения этих животных.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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