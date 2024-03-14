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Человек погиб при обстреле Белгородской области

09:43
  • четверг
  • 14 марта 2024

ВСУ вновь нанесли удар по российскому региону

Во время обстрела Белгорода украинскими военными снаряд попал в автомобиль, его водитель погиб. Об этом в четверг, 14 марта, рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Украинские беспилотники сбиты над Белгородской и Курской областями

По словам политика, российская система противовоздушной обороны сбила восемь воздушных целей на подлете к городу, однако жертв избежать не удалось.

В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Ранения получили две женщины и один мужчина. Повреждены два частных дома, в учреждении здравоохранения пострадала кровля, сообщает РИА Новости.

Ранее артиллерия ВСУ обстреляла город Грайворон в Белгородской области. Один из снарядов попал в частный дом, пострадали две женщины. Одна из них в тяжелом состоянии доставлена в городскую больницу №2 Белгорода, у второй диагностированы поверхностные ранения кисти.

Кроме того, беспилотник Вооруженных сил Украины пытался атаковать здание Федеральной службы безопасности в Белгороде. Никто не пострадал, у здания были поврежден фасад и выбиты окна.

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