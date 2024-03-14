ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Музее Победы показали фильм о московском народном ополчении

11:53
  • четверг
  • 14 марта 2024

Картина "По зову сердца" рассказывает о трагических событиях 1941 года

В кинотеатре Музея Победы состоялась премьера многосерийного фильма о московском народном ополчении.

Картина "По зову сердца" рассказывает о трагических событиях 1941 года и о подвиге москвичей. В основу сценария легли воспоминания людей, которые в начале войны остались в столице и защищали ее.

Фильм снят при поддержке Института развития интернета и будет доступен к просмотру в онлайн кинотеатрах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Оборона Москвы
Оборона Москвы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.