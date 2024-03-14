В Музее Победы показали фильм о московском народном ополчении

Картина "По зову сердца" рассказывает о трагических событиях 1941 года

В кинотеатре Музея Победы состоялась премьера многосерийного фильма о московском народном ополчении.

Картина "По зову сердца" рассказывает о трагических событиях 1941 года и о подвиге москвичей. В основу сценария легли воспоминания людей, которые в начале войны остались в столице и защищали ее.

Фильм снят при поддержке Института развития интернета и будет доступен к просмотру в онлайн кинотеатрах.

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