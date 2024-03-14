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На Западе уличили Зеленского во вранье о российской армии

10:00
  • четверг
  • 14 марта 2024

Политик намеренно принижает очевидные успехи ВС России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о благоприятной для украинской армии обстановке на фронте, однако в реальности ситуация складывается иначе. Об этом пишет журналист Дэвид Бреннан для издания Newsweek.

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Как отметил Бреннан, "российские войска добиваются новых, хотя и незначительных, территориальных успехов", однако "Зеленский заявил, что силы Москвы остановлены".

При этом все западные средства массовой информации пишут, что российские войска все еще продвигаются вперед на всех направлениях, а Зеленский пытается отрицать очевидное, заявил журналист.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский признал, что обстановка практически на всей линии соприкосновения для украинской армии достаточно сложная. Он подтвердил, что российские войска в некоторых местах прорвали линию обороны и вклинились в украинские "боевые порядки".

Министерство обороны России тем временем продолжает приводить примеры героизма российских бойцов. Гвардии ефрейтор Константин Каминских, несмотря на ранение, уничтожил пулеметный и гранатометный расчеты ВСУ, лишив неприятеля огневой поддержки. А позже, передав координаты нашей артиллерии, под обстрелом ВСУ вел корректировку ударов.

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