Умерла народная артистка Наталия Касаткина

Руководитель Государственного академического театра классического балета скончалась в возрасте 89 лет

В Москве скончалась народная артистка РСФСР Наталия Касаткина. Ей было 89 лет. О смерти сообщает РИА Новости со ссылкой на помощницу балерины Валентину Бурьянову. Артистки не стало в ночь с 13 на 14 марта. Время и место прощания не известны.

Касаткина с 1992 года была руководителем Государственного театра классического балета. С 1960-го года она трудилась в творческом союзе с супругом балетмейстером Владимиром Василевым. В 1977 они стали худруками концертного ансамбля "Классический балет".

Как балерина, Наталия Касаткина блистала в 50-е и 60-е года. Танцевала в Большом театре. Была первой исполнительницей партий Бесноватой в балете "Весна священная" Игоря Стравинского и Рока в "Кармен-сюите" Жоржа Бизе — Родиона Щедрина.

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