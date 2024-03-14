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Собянин пригласил москвичей принять участие в выборах президента

09:39
  • четверг
  • 14 марта 2024

Голос жителей столицы на выборах традиционно звучит весомо

К москвичам накануне выборов обратился Сергей Собянин. В социальной сети мэр подчеркнул: в системе государственной власти нашей страны президент играет ключевую роль, а также является верховным главнокомандующим, что особенно важно в нынешнее время.

Мэр отметил, что голосуя за кандидатов в президенты, мы без всякого преувеличения выбираем человека, которому доверяем своё будущее и будущее своих близких. А голос жителей столицы, крупнейшего города страны, на выборах традиционно звучит весомо. И призвал москвичей выразить свою гражданскую позицию.

На избирательных участках мегаполиса можно проголосовать при помощи бумажного бюллетеня или воспользоваться электронным терминалом. 

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