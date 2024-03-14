ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС

10:15
  • четверг
  • 14 марта 2024

Взрывное устройство упало в 5 метрах от топливохранилища

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали объект критической инфраструктуры Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Безоболочное взрывное устройство было сброшено в пяти метрах от топливохранилища, заявили в пресс-службе станции.

"Если бы попали в баки – это могло бы привести к печальным последствиям. Подобные атаки недопустимы <…>  Последствия могут быть ужасными", - говорится в сообщении.

Ранее в МИД России заявили, что призывы вернуть ЗАЭС под контроль Украины рассматриваются как попытка посягательства на суверенитет и территориальную целостность России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.