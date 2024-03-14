ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС

Взрывное устройство упало в 5 метрах от топливохранилища

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали объект критической инфраструктуры Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Безоболочное взрывное устройство было сброшено в пяти метрах от топливохранилища, заявили в пресс-службе станции.

"Если бы попали в баки – это могло бы привести к печальным последствиям. Подобные атаки недопустимы <…> Последствия могут быть ужасными", - говорится в сообщении.

Ранее в МИД России заявили, что призывы вернуть ЗАЭС под контроль Украины рассматриваются как попытка посягательства на суверенитет и территориальную целостность России.

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