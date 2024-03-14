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В Москве наступила метеорологическая весна

10:29
  • четверг
  • 14 марта 2024

Это произошло на неделю раньше положенного

Метеорологическая весна пришла в Москву в четверг, 14 марта. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Как написал эксперт в своем Telegram-канале, накануне среднесуточная температура в Москве оставалась в статусе метеозимы — 0,6 градуса ниже нуля.

В ночь на 14 марта столбик термометра опустился до 4,2 градуса мороза, а днем воздух прогреется до 6 градусов тепла. Это означает, что среднесуточная температура превысит ноль.

Таким образом, в Москве на неделю раньше положенного начинается метеовесна – устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных отметок, резюмировал метеоролог.

Ранее в Гидрометцентре москвичам напомнили, что для этих широт март, что бы ни говорил календарь, является не весенним, а зимним месяцем, поэтому рассчитывать на устойчивую теплую погоду пока рано.

Однако столичные коммунальщики уже приступили к работам по ворошению снега, чтобы ускорить таяние остатков снежных масс. Также коммунальные службы продолжают вывозить с улиц и из дворов снежные валы, убирать снег с газонов и очищать от наледи водоприёмные колодцы.

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