Связку МСД и трассы М-2 "Крым" достроят до конца следующего года

Ее готовность составляет 43%

Готовность десятого участка южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) составляет 43%.

В его состав входит эстакада-съезд на федеральную трассу М-2 "Крым", сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев. Уже выполнены работы по устройству плиты пролетного строения эстакады-съезда с МСД на М-2, монтаж плиты пролетного строения на мосту через реку Битца.

Сейчас ведутся работы по устройству барьерных ограждений, отсыпке насыпей и переустройство инженерных коммуникаций, уточнил руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

Завершение работ ожидается в четвертом квартале 2024 года. Всего проектом предусмотрено строительство дорог общей протяженностью 12,2 километров, в том числе 2 тоннелей, 4 эстакад, 1 моста и 4 пешеходных переходов.

Реализация связки улучшит транспортное сообщение в Южном и Юго-Западном округе столицы, а также в Ленинском городско округе Московской области. Также снизится транспортная нагрузка на развязку пересечения МКАД с Варшавским шоссе; увеличится пропускная способность нескольких крупных дорог.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"